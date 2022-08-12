Минфин РФ прорабатывает возможность пополнения фонда национального благосостояния юанями, рупиями и лирами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов РФ прорабатывает возможность реализации механизма бюджетного правила по пополнению и расходованию средств Фонда национального благосостояния в валютах дружественных стран. Об этом сказано в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, подготовленном Банком России. Документ размещен на сайте регулятора, он доступен здесь.

«В случае его принятия бюджетное правило вновь сможет контрциклически воздействовать на курс рубля», - отмечается в документе.

Предполагается, что пополнение ФНБ будет осуществляться в юанях, рупиях, турецких лирах и валютах других дружественных стран.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что фонд национального благосостояния России (ФНБ) будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. «Новые бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить средства ФНБ в валютных составляющих. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте», – сказал глава Минфина России.

О том, что Фонд национального благосостояния избавится от доллара, шла речь еще в 2021 году, подробности здесь на KP.RU.