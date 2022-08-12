В Эстонии задержали съемочную группу "Известий". Фото: ТАСС

В Эстонии в поезде из Нарвы в Талин задержали съемочную группу "Известий". В чем именно обвиняют журналистов - неизвестно.

По данным издания, речь идет о корреспонденте Ксении Солдатовой и операторе Дмитрии Тимофееве. Отмечается, что задержание съемочной группы "Известий" в Эстонии 12 августа 2022 года произошло в поезде. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда, после чего увезли в отдел полиции. Сейчас журналисты вместе с местными правоохранителям ждут представителя миграционной службы.

- Журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов, - сообщает редакция "Известий".

Как уточняет "Пятый канал", полицейские показали Солдатовой фото, на котором видно, как группа снимает танк Т-34.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Нашу журналистку обвинили в причастности к шпионажу. Об этом в соцсети сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. В своем посте он лишь уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион.