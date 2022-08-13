В США назвали сроки потери Украиной ракет для HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что в ближайшие несколько месяцев Украина может лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых ей Соединенными Штатами. Об этом он заявил в интервью Newsweek.

Военный полагает, что потеря ракет для HIMARS, вероятнее всего, случится на протяжении одного - четырёх месяцев.

- Три-четыре месяца - довольно смелое предположение, но я бы не стал считать это безумием. ... Некоторые полагают, что (ракеты закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинские военные) расходуют их с такой скоростью, - заявил экс-полковник.

При этом Канчиан добавил, что американской стороне рано или поздно придется сократить объемы передаваемых Украине ракет. Это связано с тем, что запасы Штатов будут стремительно сокращаться. Из-за этого, не исключено, что "в Пентагоне состоится ряд обсуждений".

Как писал сайт KР.RU в начале июля стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Ранее Вашингтон предоставил Киеву восемь таких систем.