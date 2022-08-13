Захарова прокомментировала задержание журналистов "Известий" в Эстонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Эстонии держит под контролем ситуацию с задержанием сотрудников издания "Известий" Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева на контроле.

По ее словам, со стороны ведомства предпринимаются все необходимые действия для оказания содействия российским журналистам.

- Представители посольства РФ в Эстонии держат на контроле данную ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. Сейчас к месту нахождения корреспондента и оператора направлен консульский сотрудник, - цитируют "Известия" ответ Захаровой на запрос издания.

Напомним, 12 августа в Эстонии в поезде из Нарвы в Талин задержали съемочную группу "Известий". В чем именно обвиняют журналистов - неизвестно. По данным издания, речь идет о корреспонденте Ксении Солдатовой и операторе Дмитрии Тимофееве. Известно, что журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов.