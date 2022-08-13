В ЛНР из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более 100 человек Фото: Александр КОЦ

В освобожденном городе Рубежное представители Луганской Народной Республики (ЛНР) извлекли из стихийных захоронений останки более 100 человек. Об этом журналистам заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока.

Она объяснила, что данное захоронение появилось тут в период активных боев в этом районе.

- В Рубежном мы работаем всего 10 дней. За это время были подняты 109 останков, - уточнила она.

Всего, как считает Сорока, предварительно, в стихийных захоронениях в Рубежном могут быть погребены около 500 человек. Что касается других городов, в том числе Северодонецка, Лисичанска и Попасной, то, по предварительной оценке, там могут быть полторы тысячи таких стихийных захоронений, отметила советник главы ЛНР.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России и Луганской народной республики взяли под полный контроль город Лисичанск в ЛНР. Также отмечалось, что перед тем как покинуть Лисичанск, украинские войска взорвали и разрушили часть важных административных зданий, в том числе мэрию города.