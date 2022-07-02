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Политика2 июля 2022 16:55

РИА Новости: Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Оставляя город, украинские войска взорвали мэрию
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России и Луганской народной республики взяли под полный контроль город Лисичанск в ЛНР. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, перед тем как покинуть Лисичанск, украинские войска взорвали и разрушили часть важных административных зданий, в том числе мэрию города. За последние трое суток союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», завод по производству желатина и населенный пункт Тополевка.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он выразил уверенность, что оставшимся в городе украинским националистам вырваться из кольца не удастся, «даже если очень постараться».

Напомним, в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска в Лисичанске утратили боеспособность.