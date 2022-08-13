Дипломат Вишневецкий предупредил о страшных последствиях из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны.

Он также предупредил, что подобные действия со стороны ВСУ могут привести к очень страшным последствиям.

- Идет грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. Вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация ... Еще немного и может произойти катастрофа, - сказал дипломат во время своего выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что обстрелы ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут привести к аварийной остановке реактора. Также он добавил, что работа Запорожской АЭС может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами.