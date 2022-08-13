Франция отказалась создавать вместе с Россией приборы для изучения Венеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция приняла решение отказаться от планов по совместному созданию с Россией прибора для изучения Венеры. Речь идет о приборе для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Он нужен для изучения атмосферы планеты методом спектроскопии.

Предполагалось, что ряд компонентов для прибора будут французскими. Об этом ТАСС рассказал замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН по вопросам обеспечения проекта "ЭкзоМарс", заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев.

- К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить все сами, - отметил эксперт.

Ранее бывший гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что Международную космическую станцию (МКС) ждет неконтролируемый сход с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией. Также он отмечал, что МКС не летает над Россией МКС, а значит "все риски - ваши".