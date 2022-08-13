В МИД России считают, что США не против вступления европейских стран в противостояние с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не будут против вступления отдельных европейских стран в открытое противостояние с Россией, считает директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ Александр Дарчиев.

«Судя по всему, Белый дом был бы совсем не против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией», – заявил он в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, Вашингтону свойственно «заваривать кашу», цинично наблюдая, как другие ее «расхлебывают». Похожий сценарий разворачивается с Евросоюзом, считает Дарчиев. По его словам, последствия санкций против России сильнее отражаются на нефтегазовой сфере ЕС, чем на США. Директор департамента Северной Америки МИД РФ добавил, что Россия не хочет столкновения с США или НАТО, поэтому планомерно уничтожает поставляемое на Украину западное оружие.

Как писал сайт KP.RU, Дарчиев сообщил, что российская сторона предупредила Соединенные Штаты о «точках невозврата», после которых возможен разрыв дипломатический отношений между странами.