Россия предупредила США о "точках невозврата" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил, что российская сторона предупредила Соединённые Штаты о "точках невозврата", после которых возможен разрыв дипломатический отношений между странами.

Дипломату признался, что ему "не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения" о том, допускается ли возможность понижения дипотношений Москвы и Вашингтона.

- Сейчас в Конгрессе США рассматривают законодательную инициативу объявить Россию "страной - спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до ... разрыва, - заявил представитель дипломатического ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии принял решение о признании России "государством, поддерживающим терроризм". После этого в Совфеде РФ призвали российские власти жестко ответить на признании РФ "страной-спонсором терроризма".

Напомним, до этого, тот же сейм Латвии объявил 9 мая днем жертв "российской агрессии". А с недавних пор Рига по собственной инициативе впускала на свою территорию только тех россиян, которые готовы были подписать документ, осуждающий действия Москвы на Украине.