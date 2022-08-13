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Политика13 августа 2022 8:28

В МИД России предупредили, что поставки Западом дальнобойных вооружений расширят географию спецоперации на Украине

Москва не допустит, чтобы на украинской территории находились вооружения, угрожающие РФ, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России предупредили, что поставки Западом дальнобойных вооружений расширят географию спецоперации на Украине Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В МИД России предупредили, что поставки Западом дальнобойных вооружений расширят географию спецоперации на Украине Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Поставки Западом Украине дальнобойных систем вооружений заставят Россию расширить географические задачи военной спецоперации, заявил директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дле РФ Александр Дарчиев.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», – предупредил он в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, Россия не может допустить, чтобы на украинской территории находились вооружения, прямо угрожающие РФ, Донецкой, Луганской народной республикам и подконтрольным России территориям Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше.