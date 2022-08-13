Талибы* открыли огонь для разгона демонстрации женщин в Афганистане Фото: REUTERS

Представители радикального движения «Талибан»* открыли огонь в воздух для разгона демонстрации женщин в афганской столице Кабуле в субботу, 13 августа.

Женщины вышли на демонстрацию в преддверии 15 августа - даты, когда «Талибан»* в 2021 году вошли в Кабул. Женщины вышли с лозунгами в защиту свободы, а также права на образование и работу. Как передает РИА Новости со ссылкой на источники, в результате действий талибов* есть несколько пострадавших.

Напомним, первым общим требованием по отношению к женщинам, когда «Талибан»* получил власть в Афганистане стало обязательное ношение одежды, полностью скрывающей тело, из-за чего резко выросли цены на бурки - почти в 10-12 раз. В провинции Тахар талибы* застрелили женщину за то, что она не была в парандже.

В ряде провинций женщинам вновь запретили выходить на улицу без мужчин, а за накрашенные ногти пригрозили отрубать пальцев. Кроме того, запретили носить каблуки, так как «никто не должен слышать женские шаги». На западе Афганистана были отмечены случаи, когда студенткам и преподавательницам не давали войти в университет.

* Движение запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.