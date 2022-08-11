Экономика Германии оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна, по которому транспортируется около 80% от общего числа перевозимых по воде в стране грузов. Об этом пишет The Daily Mail.

Как передает издание, уровень главной водной артерии страны опустился до столь опасных значений, что в скором времени Рейн может стать непроходимой для барж, а это в свою очередь создаст угрозу жизненно важным для Германии поставкам.

Кроме того, за текущий год расходы на перевозку грузов по этой реке уже выросли в пять раз. Согласно прогнозам экономистов, перебои приведут к снижению общего экономического роста страны на 0,5% уже в этом году.

Представитель Министерства транспорта Германии Тим Александрин заявил, что высокие температуры в последние недели плохо сказались на нескольких главных судоходных путях в Европе, однако главным образом это касается Рейна. Как заявляет правительство ФРГ, уже в пятницу, 12 августа, уровень воды в районе города Кауб опустится ниже 40 сантиметров, а в ближайшие выходные продолжить снижаться, что приведет к трудностям при пересечении реки крупных суден.

По словам старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети, данная ситуация рискует стать даже более экстремальной, чем в 2018 году, когда к октябрю уровень воды Рейна достиг рекордно низкой отметки в 27 сантиметров, а сама река была закрыта для грузовых судов на 132 дня, что чуть не привело к рецессии в ФРГ.

Напомним, аномально жаркие температуры вызвали засуху во многих странах Европы. Как писал сайт KP.RU, более ста французских коммун остались без питьевой воды на фоне засухи.