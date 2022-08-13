Словакия передаст Украине истребители МиГ-29 Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Словакии намерены передать Украине свои истребители МиГ-29, рассказал министр обороны страны Ярослав Надь.

По информации телеканала RTV, самолеты должны снять с вооружения к концу августа этого года. Точное количество передаваемых Украине истребителей глава Минобороны Словакии не озвучил, однако известно, что Братислава имеет на вооружении 11 единиц МиГ-29.

После передачи Киеву боевых самолетов воздушное пространство Словакии будут охранять, предположительно, чешские и польские машины.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии, Польши и Словакии приняли решение передать 70 боевых самолетов Украине, которые будут базировать на польских аэродромах.

Позже стало известно, что Словакия не намерена передавать Украине свои военные самолеты советского производства.

Сайт KP.RU разбирался, что будет, если украинские летчики полетят бомбить Донбасс из Польши.