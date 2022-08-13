Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины снова обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне член совета ВГА заявил, что Ррбота Запорожской атомной электростанции может быть законсервирована в связи с постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в Энергодаре Запорожской области каждый день идет своя спецоперация по отражению атак украинской армии на Запорожскую АЭС. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.