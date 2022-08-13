Одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных обстрелов ВСУ

Каховская ГЭС Фото: пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области

Руководство Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области приняло решение отключить одну турбину в связи с постоянными обстрелами Вооруженными силами Украины, сообщил заместитель директора ГЭС по реконструкции Арсений Зеленский.

«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», – рассказал он в разговоре с журналистами.

Зеленский предупредил, что при проблемах с плотиной Каховской ГЭС могут возникнуть большие неприятности на Запорожской АЭС. Это в свою очередь может привести к развитию ядерной катастрофы, заявил замдиректора ГЭС.

По его словам, станция работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий. Собственные нужды станции потеряны, она работает «в очень опасном режиме», отметил Зеленский.

Как писал сайт KP.RU, накануне украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS.