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Политика12 августа 2022 12:39

Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС под Херсоном

Попадания не нанесли критического урона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС под Херсоном

Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС под Херсоном

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию в Новой Каховке Херсонской области, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Как рассказал замглавы ВГА Херсонской области в беседе с РИА Новости, в целом ракетная атака была отражена. Попадания не нанесли критического урона. По его словам, украинские войска обстреливали Каховскую ГЭС реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, в июле после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой. В результате были пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.

Как писал сайт KP.RU, в середине прошлого месяца российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховка в Херсонской области. Долетевшие ракеты нанесли незначительный ущерб, в частности, в некоторых домах выбиты стекла.