Украинские войска обстреляли из HIMARS Каховскую ГЭС под Херсоном Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию в Новой Каховке Херсонской области, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Как рассказал замглавы ВГА Херсонской области в беседе с РИА Новости, в целом ракетная атака была отражена. Попадания не нанесли критического урона. По его словам, украинские войска обстреливали Каховскую ГЭС реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, в июле после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой. В результате были пострадавшие, повреждены рынок, больница и жилые дома.

Как писал сайт KP.RU, в середине прошлого месяца российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство украинских ракет, выпущенных по городу Новая Каховка в Херсонской области. Долетевшие ракеты нанесли незначительный ущерб, в частности, в некоторых домах выбиты стекла.