NYT: Адвокат Трампа письменно подтвердил в июне отсутствие у политика секретных документов Фото: REUTERS

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа еще в июне подписал заявление о том, что политик вернул все секретные документы. Об этом сообщает издание New York Times.

- В июне адвокат подписал заявление, что все документы с грифом "секретно" ... (которые находились) в хранилище в Мар-а-Лаго были возвращены правительству, - говорится в публикации.

Отмечается, что именно наличие такого заявления могло послужить причиной вывода правоохранителей на то, что Трамп не до конца открыт со следствием на этот счет.

Напомним, ранее сообщалось, что после недавних обысков в имении бывшего президента США Дональда Трамп многие задавались вопросом: а что же такого могла искать целая толпа агентов ФБР у главного республиканца страны? По утверждению The Washington Post, Федеральное бюро расследований пыталось найти документы, связанные с ядерным оружием.