Amnesty International: независимые эксперты проверят доклад о нарушении военного права ВСУ Фото: REUTERS

Amnesty International сообщила, что ее доклад, в котором говорилось о нарушениях военного права со стороны ВСУ и после которого она подверглась критике со стороны Киева, теперь будут проверять "независимые эксперты". Об этом со ссылкой на организацию сообщает немецкое здание dpa.

Отмечается, что в бюро Amnesty International считают, что результаты доклада "не были переданы с необходимой деликатностью и точностью".

Напомним, 4 августа Amnesty International представила доклад, согласно которому ВСУ нарушает международные правовые нормы, а также военное право. Речь шла о размещении вооружения в школах и больницах городов, что подвергает риску мирных жителей.

После этого, как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский осудил этот доклад, однако генсекь Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту представленного документа.