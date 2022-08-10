Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях украинской армии Фото: Shutterstock

Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом, в котором правозащитники рассказывали о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией - ред.)», - сказал соучредитель компании в интервью Svenska Dagbladet, отметив, что изначально Amnesty International занималась освобождением заключенных, однако позже «расширила свой мандат».

Напомним, в минувший четверг, 4 августа, Amnesty International представила доклад, согласно которому ВСУ нарушает международные правовые нормы, а также военное право. Речь шла о размещении вооружения в школах и больницах городов, что подвергает риску мирных жителей.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с осуждением данного доклада, однако генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту данного доклада.