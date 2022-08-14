Семь человек пострадали в Израиле в результате стрельбы по автобусу Фото: REUTERS

В Израиле семь человек пострадали в результате стрельбы по автобусу неподалеку от Стены Плача, сообщает издание "The Times of Israel" со ссылкой на местные власти.

Сейчас раненные доставлены в больницу, двое из них, по оценкам медиков, получили серьезные повреждения. Что касается подозреваемого, то он скрылся с места преступления.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как пять человек погибли, а 16 были доставлены в медицинские учреждения в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго в США. Уточняется, стрельба произошла на параде в честь Дня Независимости.

А незадолго до этого при стрельбе на заводе Columbia Machine в городе Смитсбурге в штате Мэриленд погибли три человека, еще один был ранен и находится в критическом состоянии. Открывший стрельбу скрылся с завода на автомобиле и на дороге вступил в перестрелку с патрульным. Оба были ранены. Известно, что стрелка доставили в больницу. Патрульный получил легкие ранения.