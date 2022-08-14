В Конгрессе США запросили брифинг о возможном ущербе нацбезопасности из-за Трампа Фото: REUTERS

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг о том, нанес ли бывший президент США Дональд Трамп вред национальной безопасности, храня секретные документы в своем имении во Флориде.

- Мы обращаемся с запросом о проведении незамедлительной оценки вреда из-за информацией о том, что Трамп забрал секретные документы и хранил их в своем имении, - говорится в обнародованном письме законодателей на имя директора нацразведки Аврил Хейнс.

Накануне издание New York Times сообщило, что адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа еще в июне подписал заявление о том, что политик вернул все секретные документы. Отмечается, что именно наличие такого заявления могло послужить причиной вывода правоохранителей на то, что Трамп не до конца открыт со следствием.