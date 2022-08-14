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Политика14 августа 2022 7:55

Командир "Кракена" признал, что у ВСУ нет шансов победить российскую армию

Попавший в плен лидер украинского нацформирования негативно оценил уровень подготовки бойцов ВСУ
Александр КИСЛОВ
Один из лидеров украинских боевиков заявил, что исход спецоперации будет для ВСУ крайне печальным

Один из лидеров украинских боевиков заявил, что исход спецоперации будет для ВСУ крайне печальным

Фото: REUTERS

Попавший в плен командир украинского нацформирования "Кракен" Дмитрий Стрельников заявил, что у ВСУ нет никакой реальной возможности победить российскую армию. По его словам, спецоперация РФ завершится поражение украинских военных.

"Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", - цитирует Стрельникова РИА Новости.

Командир "Кракена" подчеркнул, что его подразделение не владеет никакими особыми или специальными навыками. Кроме того, по словам Стрельникова, в целом подавляющее большинство бойцов ВСУ и нацформирований не умеют пользоваться поставляемым на Украину западным оружием.

Информация же о боевой мощи ВСУ и нацподразделений, которая активно транслируется по украинскому ТВ, является лишь частью информационной войны, уточнил Стрельников.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что украинское неонацистское формирование "Кракен" полностью утратило свою боеспособность. Это произошло в результате высокоточных ракетных ударов ВКС России.

В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство формирования для срочного восполнения потерь всячески пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова. Однако харьковчане не желают принимать участие в боевых действиях на стороне неонацистов.

Руководство ВСУ позиционирует нацподразделение "Кракен" как "продолжателей дела" разгромленного неонацистского батальона "Азов"*.

*Азов - запрещенная в России террористическая организация