Командир "Кракена" признал, что у ВСУ нет шансов победить российскую армию

Один из лидеров украинских боевиков заявил, что исход спецоперации будет для ВСУ крайне печальным Фото: REUTERS

Попавший в плен командир украинского нацформирования "Кракен" Дмитрий Стрельников заявил, что у ВСУ нет никакой реальной возможности победить российскую армию. По его словам, спецоперация РФ завершится поражение украинских военных.

"Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить российскую армию", - цитирует Стрельникова РИА Новости.

Командир "Кракена" подчеркнул, что его подразделение не владеет никакими особыми или специальными навыками. Кроме того, по словам Стрельникова, в целом подавляющее большинство бойцов ВСУ и нацформирований не умеют пользоваться поставляемым на Украину западным оружием.

Информация же о боевой мощи ВСУ и нацподразделений, которая активно транслируется по украинскому ТВ, является лишь частью информационной войны, уточнил Стрельников.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что украинское неонацистское формирование "Кракен" полностью утратило свою боеспособность. Это произошло в результате высокоточных ракетных ударов ВКС России.

В Минобороны РФ подчеркнули, что руководство формирования для срочного восполнения потерь всячески пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова. Однако харьковчане не желают принимать участие в боевых действиях на стороне неонацистов.

Руководство ВСУ позиционирует нацподразделение "Кракен" как "продолжателей дела" разгромленного неонацистского батальона "Азов"*.

*Азов - запрещенная в России террористическая организация