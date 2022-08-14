Минтранс Германии сообщил о 10 российских самолетах, которые не могут улететь из ФРГ

Минимум 10 российских самолетов не могут улететь из Германии из-за санкций против РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

Минимум десять самолетов российской стороны не могут улететь из Германии из-за санкций против России. Об этом сообщает RND со ссылкой на информацию Минтранса ФРГ.

"Самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места", - говорится в сообщении.

В немецком ведомстве добавили, что девять воздушных судов использовались для деловых визитов, еще один – находится в лизинге у российской авиакомпании.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля заявила о полном закрытии воздушного пространства стран Евросоюза для российских самолетов.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет касается любого использования воздушного пространства Европейского союза. Он затрагивает все лайнеры, в том числе и частные самолеты.