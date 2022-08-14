Командир "Кракена" рассказал, что бойцы бросили его при отступлении в Донбассе

Своего командира украинские националисты решили не спасать Фото: Кадр видео

Бойцы украинского нацформирования "Кракен" бросили своего раненого командира в лесу во время отступления. Инцидент произошел под Белогоровкой в Донбассе.

Информацию об этом распространил попавший в плен командир нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников. Он отметил, что его бойцы даже не попытались оказать ему какую-либо помощь, а просто сбежали с поля боя.

"Я был ранен. Из-за потери крови мне плохо становилось, я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли", - цитирует Стрельникова РИА Новости.

По словам командира "Кракена", спасать свою жизнь ему пришлось самостоятельно - он два дня ползал по лесу, истекая кровью. Стрельников сообщил, что обнаружившие его военнослужащие ВС РФ сразу же оказали ему первую помощь, а после этого эвакуировали в безопасное место. Украинские военный признался. что очень благодарен россиянам, так как без их помощи он вполне мог погибнуть.

Ранее Стрельников рассказал, что не верит в то, что ВСУ способны противостоять российским Вооруженным силам. Попавший в плен командир "Кракена" уточнил, что боевая подготовка в ВСУ крайне слабая, а многие военнослужащие и националисты вообще не умеют обращаться с оружием. По его мнению, специальная военная операция на Украине завершится победой РФ.