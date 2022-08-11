Американские СМИ призывают Зеленского прекратить отрицать преступления ВСУ

Владимиру Зеленскому посоветовали согласиться с информацией правозащитников о зверствах ВСУ Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит должны образом отреагировать на доклад международной правозащитной организации Amnesty International и признать ошибки и военные преступления ВСУ, пишет американское интернет-издание Politico.

"Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц. Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его военные способны на ошибку", - отмечается в публикации журналистов из США.

Ранее публикация доклада организации Amnesty International о военных преступления украинских боевиков привела к большому скандалу. В Киеве резко осудили выход документа и заявили о том, что данные правозащитников о допускаемых ВСУ нарушениях международного гуманитарного права якобы "играют на руку России" и снижают градус поддержки Украины.

При этом в самой организации претензии украинской стороны категорически отвергают, заявляя об объективности своих данных и выводов.