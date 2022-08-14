Координатор Национального центра о рассказал о поисках пропавшей в Пермском крае шестилетней девочки

Пропавшую в Пермском крае шестилетнюю Настю ищут с 12 августа. Фото: Вконтакте.

Волонтеры и правоохранительные органы несколько раз обследовали весь район поселка Верхнечусовские городки в Пермском крае, где 12 августа пропала шестилетняя девочка Настя Брихунец. Об ходе поисков рассказал координатор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Игорь Вершинин.

По словам Вершинина, поисковики ожидают получить результат к вечеру воскресенья, 14 августа.

«Находимся на поисках с вечера 12 августа, обследовали весь район, полностью все квадраты по несколько раз. Обошли соседние деревни, стараемся проверять даже водоемы, какие есть в округе. Поднимали самолет, поднимали геликоптер, поиски продолжаются, всеми возможными и невозможными силами. Думаю, сегодня будет уже результат», - рассказал координатор.

Напомним, шестилетняя Настя пропала 12 августа. Девочка пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс. За тем, как девочка прошла часть пути, наблюдал ее папа.

Настю ищут правоохранительные органы и не менее 500 волонтеров.

По предварительной версии, ребенка могли увести неизвестные мужчины.