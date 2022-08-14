В российских регионах проходят обыски у секты, поддерживающей "Азов"*

ФСБ проводит масштабные обыски у десятков членов секты по всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нескольких российских регионах проходят обыски ячейки религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ), которая поддерживает нацбатальон «Азов»*

"В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение", которая поддерживает радикальное украинское нацформирование "Азов"*, - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах.

Отмечается, что следственные действия, в частности, ведутся правоохранителями в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске. Всех участников секты проверяют на нарушение статьи Уголовного кодекса РФ об участии в деятельности нежелательной организации.

Ранее в России на фоне проведения спецоперации на Украине были внесены изменения в ряд законов. В частности, теперь госизменой считается переход на сторону врага или служба в армии (иностранной организации), которая противостоит РФ в «вооруженном конфликте». За это может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Такая же ответственность будет грозить за финансирование или помощь всем (странам, организациям), кто работает против безопасности России.

*"Азов" признан террористической организаций и запрещен в РФ