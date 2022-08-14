Экс-советник Генсека ООН рассказал о последствиях прямого попадания снаряда в Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция сейчас находится под полным контролем российских Вооруженных сил Фото: REUTERS

Прямое попадание ракет ВСУ по Запорожской АЭС может привести к масштабной катастрофе и серьезных последствиям, если в результате удара будет повреждено хранилище ядерных отходов. Об этом сообщил бывший советник Генсека ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

"Хранилища ядерных отходов, как я полагаю, довольно уязвимы — они там явно уже экономили при возведении. Они должны хранится в подземных бункерах, на большой глубине, а не на открытой местности. Что касается защиты реактора — она рассчитана на сильный, но единичный удар, а не на постоянные удары. Выйдет из строя система охлаждения — и что произойдет? Чернобыль и Фукусима произошли из-за отключения системы охлаждения. Украинцы знают слабы места своего хозяйства — и туда пытаются долбить", - заявил он сайту KP.ru.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова публично призвала западные страны воздействовать на украинские власти, чтобы прекратить регулярный обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

По данным Минобороны России, последствия аварии на атомной станции, к которым могут привести действия украинских военных, окажется масштабнее последствий катастроф на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В связи с этим в российском военном ведомстве призвали международное сообщество к неотложным мерам для предотвращения подобного развития событий.