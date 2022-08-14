Украина будет вынуждена просить у Москвы мира из-за финансовых проблем

Японские аналитики сделали вывод, что Киев будет вынужден просить мира у Москвы по экономическим соображениям. Фото: REUTERS

Киев будет просить у Москвы перемирия либо будет вынужден капитулировать из-за того, что экономика Украины не выдерживает постоянно растущих военных расходов. Об этом пишет японское издание Shukan Gendai.

Аналитики подсчитали, сколько тратит Украина на военные расходы. По данным издания, в мае эти расходы составляли 250 млн долларов, в мае – 3,3 млрд долларов, и продолжают расти, достигнув уже 40 процентов бюджета страны. Западная помощь не покрывает колоссальных затрат Киева на ведение боевых действий, и правительству Зеленского приходится резко урезать другие статьи расходов.

«Президент Зеленский скоро не сможет покрывать расходы страны на военный конфликт с Россией. И тогда Украина вынуждена просить перемирия с Москвой либо капитулировать», - сделали вывод аналитики издания, отметив, что в случае капитуляции финансовые проблемы Украины лягут на плечи России.

Ранее глава Минфина Украины заявил, что страна тратит 5 млрд долларов в месяц на конфликт с Россией.

Также сообщалось, что украинские власти не имеют возможности платить военным из-за сокращения налоговых поступлений.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.