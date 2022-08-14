Американский философ назвал два пути решения украинского кризиса

Американский философ назвал два варианта разрешения конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Украинский кризис может быть разрешен двумя путями. Это поиск компромисса в процессе переговоров или продолжение эскалации. Об этом заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

«У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, устраивающему обе стороны», - сказал Хомский в интервью немецкому изданию Welt, подчеркнув, что если ситуация разрешится разрушительным недипломатическим путем, ответственными за это будут страны НАТО.

«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься», - указал он, напомнив, что в свое время Карибский кризис был разрешен именно при помощи дипломатии.

Напомним, переговорный процесс между Киевом и Москвой был заморожен. Позднее руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал затруднительной возможность продолжения переговоров России и Украины на нынешнем этапе.