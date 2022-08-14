Шестилетняя девочка, пропавшая 12 августа в Пермском крае, найдена мертвой

Шестилетняя Настя, пропавшая 12 августа, найдена мертвой. Фото: ВКонтакте.

Шестилетняя Настя Брихунец, пропавшая 12 августа в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае, найдена мертвой. Об этом сообщили KP.RU волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в воскресенье 14 августа.

Сообщается, что тело ребенка найдено в месте, которое ранее неоднократно прочесывалось волонтерами и сотрудниками полиции. Сотрудники Национального центра помощи пострадавшим и пропавшим детям выражают соболезнования родным и близким девочки.

Напомним, шестилетняя Настя пропала 12 августа. Девочка пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс. За тем, как девочка прошла часть пути, наблюдал ее папа.

Сообщалось, что Настю ищут правоохранительные органы и не менее 500 волонтеров.

По предварительной версии, ребенка могли увести неизвестные мужчины.

После исчезновения Насти следователи возбудили уголовное дело, а за информацию о пропавшем ребенке объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Источник в силовых структурах сообщил, что версия с похищением девочки не исключается, но она не основная.