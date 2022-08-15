Стало известно, где нашли тело погибшей шестилетней Насти Брихунец

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Тело пропавшей шестилетней Насти Брихунец, пропавшей 12 августа в пермском Чусовом, нашли в колодце, сообщили в Следственном комитете региона.

- В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края в колодце с водой обнаружено тело девочки ... Ведется работа по извлечению тела погибшейиз воды, заявили в ведомстве.

Напомним, Настя Брихунец пропала еще 12 августа. Все произошло в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае. По словам матери, девочка ушла в магазин за чупа-чупсом и не вернулась обратно. Сразу же после исчезновения Насти следователи завели уголовное дело, а за информацию о пропавшем ребенке объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Однако только спустя двое суток поиски ребенка были завершены. Ребенка нашли мертвым. Причем погибшую нашли в месте, которое ранее неоднократно прочесывалось волонтерами и полицейскими.