Шестилетняя Настя, пропавшая 12 августа, найдена мертвой. Фото: ВКонтакте.

Опубликовано видео с места, где было найдено тело погибшей шестилетней Насти Брихунец. Девочку несколько дней искали родные , волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Кадры с места случившегося KP.RU предоставили очевидцы.

Настя Брихунец пропала еще 12 августа. Все произошло в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае. По словам матери, девочка ушла в магазин за чупа-чупсом и не вернулась обратно. Сразу же после исчезновения Насти следователи завели уголовное дело, а за информацию о пропавшем ребенке объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Спустя двое суток тело ребенка было найдено. Погибшую обнаружили месте, которое ранее неоднократно прочесывалось волонтерами и полицейскими.

По предварительной версии, не исключено, что малышку могли увести неизвестные мужчины.