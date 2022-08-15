Бывший депутат Рады Кива предупредил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС Фото: REUTERS

Минобороны Украины уже готовится к проведению специальной операции по подрыву Запорожской АЭС. Об этом предупредил бывший депутат Рады Илья Кива.

- Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву ЗАЭС. ...Уже подготовлены группы разведки ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины), которые до этого совершали подобные теракты в Приднестровье, - заявил политик в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти уже начали первый этап операции в виде информационной подготовки и "формирования виновного".

Накануне три украинских снаряда упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. Об этом сообщал представитель областной администрации Владимир Рогов. Кроме того, по словам Владимира Рогова, в результате обстрела повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Линию ремонтируют, для проведения восстановительных работ ее заземлили.