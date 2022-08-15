В Испании участились случаи уколов шприцами в общественных местах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Испании в городе Сан-Себастьян внезапно участились случаи уколов шприцами. Только в первый день праздничной недели, которая началась 13 августа, там зафиксировали четыре таких возможных инцидент. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что одна из жертв уже выдвинула обвинение.

Отмечается, что уколы шприцами в общественных местах стали ново проблемой, с которой все чаще сталкиваются жители Испании. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать участившиеся инциденты, связанные с нанесением уколов посетителям ночных клубов и фестивалей по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в министерстве внутренних дел Испании поступило порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах. Причем такие случаи фиксируются по всей стране. Пока, как уточнили в ведомстве, найти злоумышленников не удалось.