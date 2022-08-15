Виталий Кличко разводится с женой после 26 лет брака

Виталий Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко разводится с женой Натальей после 26 лет брака, сообщает украинское агентство новостей УНИАН со ссылкой на интервью политика.

Как отмечает издание, это решение супруги Кличко приняли обоюдно.

По словам Виталия Кличко, его супруга долго проживала в другой стране, поэтому такой итог вполне закономерен.

“Это не секрет, что мы в течение многих лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Мы сохранили хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается”, - отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко забрал четырехлетнюю дочь у голливудской звезды Хайден Панеттьери. Отмечалось, что Кайя-Евдокия теперь живет с отцом в Киеве и почти не видится с матерью.

Также недавно Виталий Кличко сообщил, что получал угрозы из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это произошло после того, как подписал открытое письмо Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство бизнесмену Геннадию Корбану.