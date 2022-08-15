Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Данные указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

«Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области», - говорится в тексте соответствующего документа.

Другими указами с должности начальника управления СБУ во Львовской области был уволен Артем Бондаренко, а Юрий Борейчук - с должности главы Службы безопасности Украины в Тернопольской области. Причины увольнения в документах не указаны.

Кроме того, на сайте офиса украинского президента появился указ о назначении Бондаренко на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 17 июля украинский президент подписал указ об отстранении от должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по статье за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Как писал сайт KP.RU, такое решение сам Зеленский объяснил многочисленными фактами государственной измены в СБУ.