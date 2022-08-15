Власти Запорожья заявили, что ООН пытается оправдать ядерный терроризм Киева

Власти Запорожья заявили, что ООН пытается оправдать ядерный терроризм Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 15 августа, заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) пытается оправдать ядерный терроризм Киева.

По его словам, что «массу вопросов» вызывает поведение аппарата ООН и генсека организации Антониу Гутерриша, указав на то, что непонятно, почему он на данный момент «выступает в роли адвоката дьявола» и «пытается оправдать террористические действия», а также «ядерный терроризм» режима президента Украины Владимира Зеленского.

Рогов также обратил внимание на заявления МАГАТЭ о том, что «ООН ведет себя, мягко говоря, некорректно, естественно, это звучит очень дипломатично и витиевато».

«Если говорить о визите инспекции МАГАТЭ, то однозначно ее поддерживают и должны поддерживать все люди доброй воли и все люди, у кого инстинкт самосохранения не атрофировался», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана в последний момент департаментом безопасности Секретариата ООН.