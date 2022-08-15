Путин высоко оценил роль союзников России на разных континентах

Путин рассказал о союзниках России - странах "с настоящим мужским характером". Фото: REUTERS

Россия высоко ценит своих союзников на разных континентах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022" в понедельник 15 августа.

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников на разных континентах - это государства, которые не прогибаются перед так называемым "гегемоном". Они выбирают суверенный путь развития", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия искренне дорожит связями с государствами Латинской Америки, Африки, Азии.

По словам Путина, союзники России - это страны "с настоящим мужским характером", которые предпочитают решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.

Также президент России высоко оценил перспективные образцы российского вооружения, отметив, что они на десятилетия опережают зарубежные аналоги.

Напомним, форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа 2022 года в парке "Патриот" под Кубинкой (Московская область). В программе форума тематические экспозиции, научно-деловая программа, демонстрация военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах, а также культурные мероприятия. Свою продукцию в рамках форума представляют крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ожидается представление новых современных видов вооружений, который уже в ближайшем будущем будут поставлены в армию РФ в рамках гособоронзаказа.