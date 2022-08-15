Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги. Фото: REUTERS

Российское вооружение значительно превосходит западные аналоги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022" в понедельник 15 августа.

"Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что новейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 году. Производитель назвал его лучшим пистолетом-пулеметом в мире на ближайшие 20 лет.

Также Владимир Путин высоко оценил роль союзников России на разных континентах.

Напомним, форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа 2022 года в парке "Патриот" под Кубинкой (Московская область). В программе форума тематические экспозиции, научно-деловая программа, демонстрация военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах, а также культурные мероприятия. Свою продукцию в рамках форума представляют крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ожидается представление новых современных видов вооружений, который уже в ближайшем будущем будут поставлены в армию РФ в рамках гособоронзаказа.