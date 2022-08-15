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Политика15 августа 2022 12:09

Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги

Президент России высоко оценил перспективные образцы российского вооружения
Мария ПАВЛОВА
Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги.

Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги.

Фото: REUTERS

Российское вооружение значительно превосходит западные аналоги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022" в понедельник 15 августа.

"Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что новейший пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в 2022 году. Производитель назвал его лучшим пистолетом-пулеметом в мире на ближайшие 20 лет.

Также Владимир Путин высоко оценил роль союзников России на разных континентах.

Напомним, форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа 2022 года в парке "Патриот" под Кубинкой (Московская область). В программе форума тематические экспозиции, научно-деловая программа, демонстрация военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах, а также культурные мероприятия. Свою продукцию в рамках форума представляют крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ожидается представление новых современных видов вооружений, который уже в ближайшем будущем будут поставлены в армию РФ в рамках гособоронзаказа.