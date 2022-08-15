ГБР Украины расследует хищение имущества под видом конфискации российской собственности Фото: REUTERS

Госбюро расследований (ГБР) Украины в Сумской области расследует хищение имущества украинских предпринимателей под видом конфискации российской собственности. Об этом в понедельник, 15 августа, заявила пресс-служба ведомства.

Как говорится в заявлении, украинские чиновники «решили воспользоваться военным положением и обогатиться». Уточняется, что более 40 вагонов с продукцией «перегнали в другое место и опустошили».

«Изъяли не только российское имущество – вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям», - заявляет пресс-служба.

Ведомство сообщает, что на данный момент проверяется причастность к произошедшему должностных лиц одной из местных военных администраций области. По ходатайству работников бюро суд передал свыше 40 российских вагонов стоимостью примерно 25 млн гривен (около 678 тысяч долларов) в управление национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Отмечается, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде тюремного заключение на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, ранее украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российской собственности в стране. Как писал сайт KP.RU, в указе предусмотрена конфискация 903 объектов, которые принадлежали именно российскому государству.