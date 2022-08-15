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Политика15 августа 2022 13:46

Постпред России при МАГАТЭ назвал ангажированными заявления 40 стран по Запорожской АЭС

Ульянов заявил, что организация визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будет прорабатываться в ближайшее время
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что организация визита миссии под руководством агентства на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) будет прорабатываться в ближайшее время.

«Этот процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми», - заявил российский постпред в эфире телеканала «Россия 24», назвав самым главным обеспечение абсолютной безопасности международной миссии.

Кроме того, Ульянов назвал заявления 40 стран по Запорожской АЭС ангажированными, отметив, что такие выводы могут только побудить Украину к дальнейшим обстрелам станции.

Напомним, сегодня, 15 августа, член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) блокировкой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС пытается оправдать ядерный терроризм со стороны Киева.