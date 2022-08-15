Россия отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за незаконный ремонт украинских вертолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Украиной по вопросу ремонта вертолетов типа «Ми». Об этом в ходе форума «Армия-2022» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, комментируя меры, предпринимаемые для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Киева.

«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий», - приводит РИА Новости слова директора ФСВТС, который отмечает, что у «ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми"».

Шугаев отметил, что Москва также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой технической продукции российского/советского производства, которое находится в недружественных странах.