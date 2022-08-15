Нацбанк Румынии принял на работу известную в стране гадалку Минерву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный банк Румынии принял на работу популярную в республике гадалку Габриэлу Дима, которая известна как Минерва.

Как передает издание HotNews со ссылкой на ведомство, 64-летняя гадалка будет работать в отделе технического обслуживания.

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на шаре, но это ничего не значит, потому что у меня все еще есть идея сделать подкаст», - сообщила сама Минерва.

В стране Габриэлу Дима считается одной из самых известных гадалок. Как заявляет сама предсказательница, она начала заниматься этим с 14-летнего возраста. По данным местных средств массовой информации, Минерва имеет дипломы по праву, а также актерскому мастерству и психологии

Отметим, что все это происходит на фоне роста инфляции в Румынии. Так, годовой уровень инфляции в стране в июне этого года ускорился до 15,1% и Национальный банк ожидает ухудшений.