«Круто, теперь созданы все условия для тренировок»: в Чите открыли современный скейт-парк

Фото: Telegram-канал «Город Чита»

За молодежью – будущее! Это не банальный лозунг, а факт, с которым трудно поспорить, и бизнес это понимает. Именно поэтому многие предприятия по всей стране запускают собственные проекты для подрастающего поколения. Причем, инициативы могут быть не только образовательными, но и культурными, спортивными… Работа и карьерные перспективы – это хорошо, но каждому из нас

Ведь если у перспективного специалиста даже есть интересная работа, но нет возможности для отдыха, велик риск, что он переедет туда, где ему такую возможность предоставят.

Например, 15 августа в Чите открылся новый скейт-парк. Спортивный объект, на строительство которого компания En+ Group направила 13 млн рублей, находится в парке Пионеров столицы Забайкалья. Десять специальных искусственных горок и препятствий установили на площади более 1300 кв. метров. Самая большая – скейт-плаза – длиной десять метров. Причем, погонять на скейтах здесь можно не только в светлое время суток – площадка оборудована искусственным освещением.

«Благодаря финансовой поддержке компании En+ Group у нас в городе появилась новая площадка для любителей экстремальных видов спорта, - отметил руководитель администрации округа «Город Чита» Александр Сапожников. - Ребята смогут оттачивать свои навыки, проводить соревнования. Такого рода проекты для нас очень важны. Они помогают вовлекать молодёжь в занятия физической культурой и спортом».

«Компания уделяет большое внимание развитию регионов и созданию комфортных условий для жизни горожан, - добавил генеральный директор компании «Разрезуголь» (входит в En+ Group) Олег Сычев. - Уверен, что новый скейт-парк станет излюбленным местом для любителей экстрима и активного образа жизни, а также позволит проводить соревнования и мастер-классы по Скейтбордингу, ВМХ и роликам».

Молодежь принимала самое активное участие в строительстве площадки. И не скрывала восторженных эмоций во время торжественного открытия скейт-парка.

«Это очень круто! Мы таскали тут доски, железки. Ждали открытия целых два месяца», - сообщил Руслан Галимулин.

«Раньше катались везде - на каких-то бетонных площадках, в лесу. Из песка трамплины делали и сооружали скейт-парки лопатами, - вспоминал президент федерации экстранормальных видов спорта Забайкальского края Евгений Курников. - Сейчас мы получили безопасную площадку, где можно кататься и не бояться, что трамплины будут разрушены. Очень здорово!»

«Круто, что нам построили такой скейт-парк. У нас теперь созданы все условия для тренировок. Даже есть фанбокс с паралоном. На него можно безопасно приземляться, падать. Можно по пальцам пересчитать сколько их в России, - пояснил представитель команды экстремальных видов спорта «DIRT FAMILY» Алексей Лоншаков.

Напомним, основатель En+ Group и общественный деятель Олег Дерипаска обозначил для основанных им бизнесов вектор комплексного развития городов, в которых работают предприятия. Так, в прошлом году на социальные проекты только в Забайкальском крае компания направила более 22 млн руб. Две недели назад стало известно, что металлургический сегмент En+ компания Русал вложит в проект реконструкции Центрального парка в Красноярске 1 млрд рублей. Причем, ранее компания уже подарила городу обновлённые площадь Революции и сквер им. И.В.Сурикова.

En+ Group начала и благоустройство Сквера Гидростроителей, который находится рядом с Иркутской ГЭС. Проект, который разработало Агентство городского развития «Градостроительная школа», был представлен еще в начале года, сейчас подрядная организация вышла на стройплощадку. Первый этап работ включает в себя организацию пешеходных дорожек, малых архитектурных форм и общественного пространства. На втором этапе, который начнется в 2023 году, планируется установка символизирующего каскад ГЭС на Ангаре фонтана.