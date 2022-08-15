Россия призвала Литву прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград

Россия призвала Литву не препятствовать грузовому транзиту в Калининград. Фото: REUTERS

Россия призывает Литву не создавать препятствия для оплаты грузового транзита в Калининград. Об этом в понедельник 15 августа заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, комментируя решение коммерческого банка «Шяуляй» приостановить операции с рублевыми платежами за грузовой транзит через Литву в Калининград.

«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», - сказал Рябоконь в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат отметил, что на принимаемые литовскими властями решения может повлиять Евросоюз и выразил надежду, что ЕС может предпринять шаги для предотвращений подобных действий.

«Чтобы не было этих игр, может сказать свое слово Европейский союз, у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», - сказал Сергей Рябоконь.

Напомним, литовский «Шяуляй банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа 2022 года решил прекратить все операции с Россией в рублях. Предполагается, что расчеты с РФ во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября нынешнего года.