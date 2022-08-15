В Минцифре Чувашии предлагают упростить процедуру выдачи электронной цифровой подписи для самозанятых

15 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства Чувашии были обсуждены механизмы выдачи электронной цифровой подписи самозанятым для совершения юридически значимых действий.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР Кристина Майнина рассказала о проблеме, которая возникает у владельцев личных подсобных хозяйств (самозанятых) при получении средств федеральной субсидии в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Согласно правилам, самозанятые с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи должны подписать соглашение на получение субсидии в системе «Электронный бюджет». Однако они не входят в число лиц, кому доступно получение этой услуги бесплатно и кому УКЭП может быть выдана при открытии счета юридического лица в некоторых банках.

Кристина Майнина рассказала о мобильном приложении «Госключ», где можно бесплатно создать сертификат электронной подписи. Его получение возможно для всех, кто имеет подтвержденную учетную запись Госуслуг с номером телефона. Как отметила министр, на данный момент Госключ еще не интегрирован с системой «Электронный бюджет», но вопрос его интеграции уже обсуждается совместно с Минцифры России и Минфином РФ.

Кроме того, Кристина Майнина отметила, что проработан вопрос выдачи электронной подписи в коммерческих удостоверяющих центрах по льготной цене до 1000 рублей. Министр также предложила организовать выдачу УКЭП в МФЦ.