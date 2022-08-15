Суд ДНР огласил обвинения пятерым иностранным наемникам Фото: REUTERS

В Донбассе огласили обвинения в отношении пяти иностранных наемников, среди которых граждане Хорватии, Швеции и три подданных Великобритании, которых будет судить Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сообщается, что шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега, а также британца Джона Хардинга будут судить за участие в военных действиях и обучение для насильственного захвата власти. Речь идет о статьях «насильственный захват власти или насильственное удержание власти», а также «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Им грозит смертная казнь.

Еще одного британского подданого Эндрю Хилла будут судить за участие в военных действиях на стороне Украины, а третьего британца Дилана Хила - за вербовку наемников.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении пяти наемников, которые входили в вооруженные формирования на Украине. Отмечалось, что британские граждане отказались сотрудничать со следствием, а также давать какие-либо показания.