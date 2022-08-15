Цена газа в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубометров, что произошло впервые с 8 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч.

Как писал сайт KP.RU, в Европе новый рекорд установила стоимость фьючерсных контрактов на поставку электроэнергии на 2023 год. Отмечалось, что только за последние два месяца цены на поставку в ряде стран увеличились вдвое. Как сообщает Bloomberg, высокий спрос на электроэнергию в Европе, который можно наблюдать на сегодняшний день, объясняется погодными условиями, поскольку жара и засуха вынуждают использовать кондиционеры, потребляющие большое количество энергии.